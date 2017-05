Motel One generiert weiteres Wachstum

Die Motel One-Kette schwimmt weiter auf der Erfolgswelle: Im ersten Quartal des Jahres konnte ein Umsatzplus von zwölf Prozent auf 82,3 Millionen Euro bilanziert werden. Die Auslastungsquote kletterte auf 71 Prozent (Vorjahreszeitraum 64 Prozent). Gleichzeitig hat die Budgethotel-Kette zwei weitere Häuser verkauft und zurückgemietet. Die Standorte am Berliner Hauptbahnhof (Invalidenstraße 54) und in Nürnberg-Plärrer (Steinbühler Straße 13) wechselten für 77 Millionen Euro zu LHI Leasing. Der Buchgewinn wird mit 47 Millionen Euro veranschlagt.

Motel One hatte zuvor bereits die Häuser München-Sendlinger Tor und Berlin Hackescher Markt an LHI veräußert und zurückgeleast. Der Buchgewinn aus der jüngsten Transaktion sorgte konsequent für einen kräftigen Schub beim Gewinn nach Steuern: Er kletterte auf 43 Millionen Euro – gegenüber fünf Millionen Euro im ersten Quartal des letzten Jahres.



Highlight des ersten Vierteljahres war für die Münchener mit Sicherheit die Eröffnung ihres neuen Flaggschiffs: Das Motel One Berlin-Upper-West (Kantstraße 163-165) belegt mit 582 Zimmern 19 Geschosse des neuen Upper West Towers [Upper West ist fertiggestellt] und hat einen grandiosen Blick auf die City West sozusagen inclusive. Neben dem bereits eröffneten Flagship Motel One Berlin-Upper West wird im zweiten Quartal die Eröffnung des Motel One in Manchester erfolgen.



Motel One betreibt aktuell 56 Hotels in Deutschland, Österreich, Großbritannien und Belgien, in Tschechien, den Niederlanden und der Schweiz. Die Münchener kalkulieren mit unvermindert steigender Nachfrage durch Städtetourismus und berufsbedingte Mobilität. Sorgen für bestimmte Destinationen bereiten die menschenverachtenden, terroristischen Anschläge.