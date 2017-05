Motel One feiert Richtfest am Berliner Alexanderplatz

Motel One Alexanderplatz

Ein Jahr nach der Grundsteinlegung wurde jetzt das Richtfest des zukünftigen Motel One in Berlins Mitte, an der Grunerstraße 11 gefeiert: Europas größtes Hotel der Budgetgruppe, die in Berlin nun stolze zehnmal vertreten ist. An dem Richtfest nahmen rund 400 Gäste teil, darunter auch Bezirksstadtrat Carsten Spallek. Dort wo sich Anfang des 20. Jahrhunderts das renommierte Warenhaus Wertheim befand, ragt auf einem der letzten freien Grundstücke am Alexanderplatz das neue Hotel- und Geschäftshaus empor. Mit 60 Metern Höhe, 19 Geschossen und 708 Zimmern auf der rund 2.500 m² großen Fläche ist es nach dem Kollhoff-Masterplan der 90er Jahre der erste Hochhaus-Neubau an einem der prominentesten Plätze der Hauptstadt.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Motel One Group Alexanderplatz Berlin Pegasus Capital Partners

„Ganz besonders stolz sind wir am heutigen Tage darauf, dass es uns gelungen ist, auf diesem historischen Alexanderplatz und geschichtsträchtigen Grundstück ein neues Hochhaus mit der Nutzung für Hotel, Gastronomie sowie Retailflächen und Büros entwickelt und bebaut zu haben“, erklärt Wilfried Euler, Geschäftsführer der IVG Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH und Projektentwickler. Die Immobilie soll im Herbst 2017 fertiggestellt sein. Der Fränkische Mezzanine-Finanzierer und Bestandsentwickler Pegasus Capital Partners begleitete das Projekt.