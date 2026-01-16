Motel One expandiert weiter: Vier neue Hotelprojekte in Österreich fix

Nach der kürzlich erfolgten Eröffnung des Motel One Wien-Donau City [wir berichteten] treibt die Motel One Group ihren Ausbau in Österreich voran und plant neben zwei neuen Hotels in Wien weitere Standorte in Linz und Bregenz. Parallel dazu werden bestehende Häuser modernisiert und teilweise unter neue Marken geführt. Österreich bleibt damit einer der wichtigsten Wachstumsmärkte des Unternehmens.

In Wien entstehen nach der kürzlich erfolgten Eröffnung des Motel One Wien-Donau City [wir berichteten] in diesem Jahr zwei weitere Hotels: The Cloud One Wien-Rathaus sowie das Motel One Wien-Stadthalle. Damit wächst die Anzahl der Häuser in der österreichischen Hauptstadt auf sieben Standorte an. Beide Häuser gehen aus der im Herbst angekündigten Übernahme von sieben ehemaligen Flemings Hotels hervor [wir berichteten] und werden derzeit an die Konzepte der Gruppe angepasst. Ergänzend wird das bestehende Motel One Wien-Staatsoper künftig unter der Marke The Cloud One Hotels geführt.



Auch außerhalb der Bundeshauptstadt wird das Portfolio ausgebaut. In Linz ist ein zweites Motel One am Hauptbahnhof geplant. Die Eröffnung in der Kärntnerstraße ist für das Jahr 2027 vorgesehen. Die Eigentümerin des Gebäudes, eine Tochtergesellschaft der Breiteneder Immobilien Parking AG, saniert das ehemalige Ibis-Hotel und erweitert das Objekt, sodass nach der Fertigstellung 208 Zimmer zur Verfügung stehen werden. Zudem wurde ein weiteres Hotelprojekt mit 128 in Bregenz bereits vertraglich gesichert, der Start ist für das Jahr 2029 geplant. Die Ziellocation liegt in einem Neubauprojekt im Weiherviertel. Der Projektentwickler Prisma realisiert dort an der Ecke Montfortstraße/Weiherstraße einen Neubau für rund 26 Millionen Euro.



Mit den neuen Projekten wächst das österreichische Portfolio auf insgesamt 13 Hotels. Die Gruppe setzt dabei weiterhin auf zentrale urbane Lagen sowie auf Städte mit touristischer Bedeutung und verfolgt eine langfristig angelegte Expansionsstrategie.