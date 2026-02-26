Ehemalige Flemings
Motel One eröffnet zwei Hotels in Frankfurt
Mit dem Motel One Frankfurt-Hauptbahnhof und dem The Cloud One Frankfurt-Metropolitan eröffnet die Motel One Group zwei Häuser in zentraler Lage der Mainmetropole. Beide Hotels wurden im Zuge der Übernahme ehemaliger Flemings Hotels einem umfangreichen ReDesign unterzogen und erstrahlen mit markentypischem Look & Feel. Im Laufe des Jahres werden fünf weitere Standorte u.a. in Wien, München und Bremen folgen.
Das Motel One Frankfurt-Hauptbahnhof wurde im Dezember 2025 wiedereröffnet. Die Lounge sowie 384 Zimmer präsentieren sich nach umfassender Neugestaltung mit einem Designkonzept, das die Kontraste Frankfurts zwischen Urbanität und Natur aufgreift.
Wenige Meter weiter empfängt das The Cloud One Frankfurt-Metropolitan ebenfalls seit Ende Dezember seine Gäste. Das historische Gebäude mit 131 Zimmern aus der Zeit des Neoklassizismus wurde behutsam neu interpretiert. Das Designkonzept zitiert die klare Symmetrie und elegante Zurückhaltung der Architektur und verbindet sie mit moderner Leichtigkeit.
Mit den beiden Frankfurter Häusern setzt die Hotelkette den ReDesign-Prozess der übernommenen Flemings Hotels fort. Fünf weitere Standorte, in Wien, München und Bremen, folgen im Laufe des Jahres 2026.