Motel One eröffnet zwei Hotels in Frankfurt

Mit dem Motel One Frankfurt-Hauptbahnhof und dem The Cloud One Frankfurt-Metropolitan eröffnet die Motel One Group zwei Häuser in zentraler Lage der Mainmetropole. Beide Hotels wurden im Zuge der Übernahme ehemaliger Flemings Hotels einem umfangreichen ReDesign unterzogen und erstrahlen mit markentypischem Look & Feel. Im Laufe des Jahres werden fünf weitere Standorte u.a. in Wien, München und Bremen folgen.

