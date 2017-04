Motel One eröffnet Flagship im Berliner Upper West

Motel One Berlin Upper West

Motel One eröffnet jetzt sein neuntes Haus in Berlin und geht mit dem neuen Motel One Berlin-Upper West direkt an der Gedächtniskirche an den Start. Das Hotel in der Kantstraße 163-165 umfasst 582 Zimmer auf 19 Etagen des neuen Hochhauses in direkter Nachbarschaft zum Zoofenster mit dem Fünf-Sterne-Hotel Waldorf Astoria. Highlight des Motel One ist die One Lounge in der 10. Etage mit luxuriösem Interieur, Dachterrasse und Rundum-Blick auf Berlin. Das Design des Hotels steht unter dem Motto „Cinema“ und nimmt damit Bezug auf die Filmstadt Berlin sowie den legendären Zoopalast direkt nebenan. Zudem wurde hier erstmals das weiterentwickelte Konzept mit einer noch hochwertigeren Einrichtung umgesetzt.

Motel One Group Upper West Berlin

Die expansive Hotelkette Motel One hatte Anfang März eine glänzende Bilanz für das letzte Jahr vorgelegt. Das Unternehmen wies dabei eine Umsatzsteigerung von elf Prozent auf 357 Millionen Euro aus und bezifferte den Gewinn vor Steuern auf 128 Millionen Euro, nach nur 99 Millionen Euro im Vorjahr. Die Auslastungsquote lag bei 76,6 Prozent. Auf der Agenda für das laufende Jahr rangieren nach der Eröffnung des Motel One im Upper West das Projekt am Alexanderplatz, ebenfalls in der Bundeshauptstadt, gefolgt vom Motel One München-Parkstadt Schwabing mit 434 Zimmern und Freiburg mit 252 Zimmern [Büromarkt Dresden: Flächenumsatz der Vorjahre übertroffen]. Mit Barcelona (300) und Paris werden gleich zwei Premieren-Eintritte im europäischen Ausland angegangen. In der Schweiz sowie in Manchester entstehen bereits zweite Standorte. Insgesamt vermeldet das Unternehmen, dass das (vorläufig) angestrebte Ziel von 83 Hotels durch die bereits erfolgte „Vorarbeit“ gesichert sei [Motel One legt exzellente Bilanz vor].