Der Anbieter handgefertigten Porzellans, Motel a Miio, hat einen Laden in der Kaiserstraße 10 in Nürnberg angemietet. Das Unternehmen eröffnete die neue Dependance mit einer Mietfläche von rund 200 m² im Erdgeschoss am 7.11.2020. Der Vermieter der Immobilie ist ein privater Eigentümer. Realkon hatte bei der Transaktion sowohl den Eigentümer…

[…]