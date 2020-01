Moritz Scharbatke leitet JLL-Einzelhandelsvermietung für Region Ost

Moritz Scharbatke

Moritz Scharbatke (34), Dipl.-Immobilienökonom, wird mit Wirkung zum 1. Februar 2020 die Teamleitung der JLL-Einzelhandelsvermietung für die Region Ost übernehmen. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Branchenerfahrung und war zuletzt als Vermietungsexperte für die JLL Asset Management GmbH tätig. In dieser Funktion leitete er die Vermietungsstrategien mehrerer Shopping Center, darunter das „Lili“ in Wiesbaden. Bereits seit Januar 2013 war er für die Vorgängerfirma ACREST Property Group GmbH tätig, die 2016 von JLL übernommen wurde. Moritz Scharbatke verfügt neben seinem Diplom auch über einen Abschluss als Bachelor of Arts für Wirtschaftswissenschaften mit der Spezialisierung Immobilienmanagement.

In der Region Ost führt er die Teams in den Standorten Berlin und Leipzig. In Berlin folgt er damit auf Sonja Hanisch, die im vergangenen Jahr in das Office Investmentteam bei JLL in Berlin wechselte. In Leipzig wird sich die bisherige Teamleiterin, Christin Soergel, als Senior Director Retail Leasing künftig wieder stärker auf das operative Geschäft in Leipzig und der Region Mitteldeutschland konzentrieren, wo sie über mehr als zwölf Jahre Markterfahrung verfügt. Sörgel wird Scharbatke dabei unterstützen, die Synergien in den beiden ostdeutschen Metropolen sowie den umliegenden Oberzentren wie Halle, Chemnitz und Erfurt noch besser auszuschöpfen.