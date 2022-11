Moritz Löbbert verstärkt Scannell Properties-Team

Moritz Löbbert

© Scannell Properties

Scannell Properties gewinnt mit Moritz Löbbert einen neuen Development Director. Mit Sitz in der Düsseldorfer Niederlassung wird er sich auf die Akquisition von Grundstücken für die Entwicklung von Industrie- und Logistikanlagen konzentrieren.

.

Als Diplom-Ingenieur und Stadtplanungsexperte verfügt Löbbert über fast ein Jahrzehnt Erfahrung in der Akquisition von Grundstücken und der Entwicklung von Einzelhandelsimmobilienprojekten. Bislang betreute er als Immobilien- und Expansionsmanager bei Aldi-Nord den Nordosten Deutschlands. In seiner vorherigen Position war er bei Lidl als Real Estate Portfolio Manager tätig. Er zeichnete bereits für über 30 Grundstücksakquisitions- und Entwicklungsprojekte mit Schwerpunkt auf den Großraum Berlin/Brandenburg verantwortlich. Er weist eine erfolgreiche Bilanz bei der Suche nach Entwicklungslösungen für unkonventionelle Standorte in städtischen Gebieten auf.



Untersuchungen zeigen, dass Deutschland der am weitesten entwickelte E-Commerce-Markt in Kontinentaleuropa ist und somit auch den größten Bedarf an Flächen für die letzte Meile in Europa hat. „Deutschland ist einer unserer Hauptwachstumsmärkte,“ legt Jordan Corynen dar und hebt insbesondere Moritz Löbberts umfangreiche Erfahrungen im Bereich der Einzelhandelsimmobilien hervor, die für die Suche nach neuen Grundstücken und Projekten an wichtigen Standorten in ganz Deutschland von großer Bedeutung sind. Hinzu kommen seine Kenntnisse über das deutsche Planungssystem in Kombination mit einer nachhaltigen Entwicklungspraxis. Insbesondere die Bereiche Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energiemanagement zählen zu seinen Expertengebieten.



"Nach vielen Jahren erfolgreicher Arbeit im Bereich Einzelhandelsimmobilien sind mir die sich im Wandel befindlichen Modernisierungsprozesse in der Logistik sehr bewusst. Die Branche berücksichtigt außerdem neben dem wirtschaftlichen und technologischen Fortschritt auch immer stärker soziale Aspekte,“ sagt Moritz Löbber.