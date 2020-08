Frankfurt: More & More und Bär Schuhe eröffnen Stores am Rossmarkt

Das Textilunternehmen More & More ist zurück in Frankfurt. Auf über 180 m² Verkaufsfläche wird der Filialist seinen neuen Shop in der Top-Lage Rossmarkt eröffnen. Bei den Flächen am Rossmarkt 5 handelt es sich um eine Teilfläche des ehemaligen Rossmann-Drogeriemarktes. Der Mietvertrag wurde von der Cole Retail Consulting GmbH vermittelt, die in der Immobilie auch dem Familienunternehmen Bär Schuhe neu Fläche vermitteln konnte.

