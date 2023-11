Die Moody’s Rating Agentur hat in der Wiener Floragasse einen 800 m² großen neuen Standort bezogen. Das Multi-Tenant-Bürogebäude liegt in verkehrsgünstiger Lage in unmittelbarer Nähe zum Karlsplatz und der Wiener Innenstadt. Modesta Real Estate war von Moody mit der Suche nach einer neuen Bürofläche beauftragt.

[…]