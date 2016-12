Moody's belässt Deutsche Bank und Credit Suisse auf ihren Rating-Plätzen

Mit einem blauen Auge kommen die Deutsche Bank und die Credit Suisse nach dem milliardenschweren Vergleich mit dem US-Justizministerium davon: Die Ratingagentur Moody's belässt beide Großbanken auf ihren angestammten Plätzen. Der Deal mindere die zukünftigen juristischen Risiken der beiden Geldinstitute und erlaube es ihnen damit, konzentriert ihre jeweiligen Strategien zu verfolgen, begründet Moody's die Entscheidung. Die New Yorker Analysten benoten die Frankfurter weiter mit „Baa2“, die Schweizer tragen die Beurteilung „A1“.

