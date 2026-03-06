Monvest erweitert Pipeline auf fast 600 Wohnungen

Trotz anspruchsvoller Marktbedingungen investiert Monvest Immobilien weiter in neue Entwicklungsflächen. Drei neu gesicherte Grundstücke im Münchner Stadtgebiet sollen künftig Wohnprojekte mit rund 400 Einheiten ermöglichen. Für das Jahr 2026 plant das Unternehmen bereits weitere Zukäufe, die zusätzliche Projekte mit 400 bis 500 Wohnungen ermöglichen könnten. Die Grundstücke befinden sich in etablierten Wohnlagen in München-Sendling und Solln und ergänzen die aktuelle Pipeline des Unternehmens im Münchner Stadtgebiet sowie in Aschheim.

Mit den Ankäufen setzt Monvest seine Wachstumsstrategie im Großraum München trotz einer weiterhin anspruchsvollen Marktlage fort. Auf den Flächen plant das Unternehmen die Entwicklung moderner Wohnprojekte mit nachhaltigen Baukonzepten, hochwertiger Architektur und durchdachten Grundrissen.



„Die Sicherung attraktiver Grundstücke in gewachsenen Münchner Wohnlagen ist ein zentraler Bestandteil unserer langfristigen Unternehmensstrategie und zeigt, dass wir von München überzeugt sind. München gehört zu den Städten mit der größten Wohnraumnachfrage in Deutschland – und wir sind überzeugt, dass gerade hier verantwortungsvoll entwickelter Wohnungsbau eine zentrale Rolle spielen wird“, sagt Stefan Hildebrandt, geschäftsführender Gesellschafter der Monvest Immobilien GmbH.



„Wir sind sehr froh, im letzten Jahr dank enger Abstimmung und guter Zusammenarbeit mit Grundstückseigentümern, Maklern, Finanzierungspartnern sowie der Landeshauptstadt München wieder Grundstücke erwerben zu können. Für 2026 haben wir uns das Ziel gesetzt, Flächen für weitere 400 bis 500 Wohnungen zu sichern“, sagt Stefan Hildebrandt.



Ziel der Entwicklungen ist es, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Die Projekte sollen sich harmonisch in bestehende Nachbarschaften integrieren. Geplant ist die Realisierung moderner Wohnkonzepte mit einem vielfältigen Wohnungsmix.



Mit den Akquisitionen erweitert Monvest gezielt sein Portfolio in der bayerischen Landeshauptstadt und setzt damit ein Signal im weiterhin angespannten Wohnungsmarkt.



„Gerade in München sehen wir weiterhin eine sehr hohe Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Wohnraum. Mit unseren Projekten möchten wir dazu beitragen, neue und nachhaltige Wohnangebote zu schaffen“, sagt Benedikt Hildebrandt, geschäftsführender Gesellschafter der Monvest Immobilien GmbH. „Dabei ist uns eine partnerschaftliche Zusammenarbeit besonders wichtig. Wir freuen uns darauf, die Projekte gemeinsam mit lokalen Partnern, Planern und Behörden weiterzuentwickeln und langfristig neuen Wohnraum in München zu realisieren.“