Gastronomisches Angebot
Montibus bringt Aramark in die Highlight Towers München
Die Revitalisierung der Highlight Towers nimmt weiter Gestalt an: Mit „The Italian Bavarian“ und „The Kitchen“ schafft Montibus zusammen mit Aramark ein gastronomisches Angebot, das sowohl Mieter als auch Nachbarschaft anspricht. Die Eröffnung ist für Dezember 2025 geplant.
Montibus Asset Management hat mit dem Full-Service-Caterer Aramark einen langfristigen Mietvertrag über rund 1.100 m² im Forum-Gebäude der Münchner Highlight Towers abgeschlossen. Die Fläche umfasst das gesamte Erdgeschoss des vierstöckigen Gebäudes entlang des Mittleren Rings und liegt direkt an der vollständig neugestalteten Grünanlage mit großzügigen Außenbereichen. Die Eröffnung findet am 1. Dezember 2025 statt.
„Mit Aramark gewinnen wir einen erfahrenen, innovativen Partner, der unsere Vision eines lebendigen, multifunktionalen Campus mit hochwertigen gastronomischen Konzepten in den Highlight Towers perfekt ergänzt“, sagt Olaf Claessen, Geschäftsführer der Montibus Asset Management GmbH. Das Unternehmen verantwortet im Auftrag des Eigentümers Oaktree unter anderem die Vermietung und das Asset-Management der Highlight Towers sowie die Revitalisierung des Objekts. Die Repositionierung der Landmark-Immobilie mit fast 90.000 m² modernster Büro- und Gewerbefläche ist weitestgehend abgeschlossen.
Die beiden Restaurants „The Italian Bavarian“ und „The Kitchen“ stehen sowohl den Mietern als auch der Nachbarschaft der Parkstadt Schwabing offen. Durch Öffnungszeiten über die Bürozeiten hinaus entsteht ein zusätzlicher Impuls zur Belebung des gesamten Areals. Aramark hat ein Angebot entwickelt, das von frisch bis vegan alle Wünsche abdeckt und auch das Schnitzel beinhaltet. Die Umsetzung erfolgt mit Unterstützung des Eigentümers, der das Projekt subventioniert, um eine hochwertige und nachhaltige gastronomische Lösung zu etablieren. Catering-Services können flexibel für die Büromieter vor Ort gebucht werden. Bargeldlose Kassensysteme sowie die Abwicklung von Zuschüssen über Mitarbeiterausweise sind integraler Bestandteil des Betriebs.
„Die neuen Restaurants sind ein starkes Bekenntnis zum Standort und bereichern nicht nur unsere Mieter, sondern auch das gesamte Umfeld der Parkstadt Schwabing“, sagt Olaf Claessen.
Das Restaurant „The Italian Bavarian“ mit bis zu 120 Sitzplätzen, offener Frischküche und direktem Terrassenzugang verbindet italienische Genusskultur mit bayerischen Akzenten. Täglich werden ein Gericht aus der hauseigenen Pizza-/Pastamanufaktur, eine regionale Spezialität aus dem Programm „StückBayern“ sowie eine frische Tagesbowl angeboten. Eine Coffee Bar mit Barista-Service ergänzt das Angebot. Das zweite Restaurant „The Kitchen“ mit etwa 60 Sitzplätzen, eigener Zugang und offener Frischküche setzt auf ein Live-Erlebnis am Teppanyaki-Grill: frische Zubereitung in wenigen Minuten, moderne Präsentation sowie individuell zusammenstellbare Gerichte, darunter asiatische Klassiker wie Okonomiyaki oder verschiedene Grillgerichte.
„Wir freuen uns, gemeinsam mit Aramark künftig maßgeschneiderte Angebote von frisch bis vegan bieten zu können – damit schaffen wir Mehrwert und Lebensqualität für Unternehmen und Nachbarschaft“, sagt Olaf Claessen, Geschäftsführer der Montibus Asset Management GmbH. „Die gastronomische Vielfalt von Aramark in die visionäre Architektur der Highlight Towers einbringen zu können, macht uns stolz. Wir sind überzeugt, dass unsere Konzepte den State-of-the-Art-Campus mit beeindruckender Kulinarik bereichern werden“, sagt Karsten Slawik, Geschäftsführer Sales, Business Development & Marketing bei Aramark.
Der neue Campus der Highlight Towers überzeugt durch eine Vielzahl an Annehmlichkeiten. Dazu gehören weitläufige Grünanlagen, Restaurants, ein Bike-Park mit Duschen sowie ein Concierge-Service, der Paketannahmen organisiert und Bringdienste für Lebensmittel- und Reinigungsservices vermittelt. Sport- und Freizeitangebote wie geführte Fahrradtouren laden zu erholsamen Pausen und Aktivitäten ein. Der Fokus der Highlight Towers liegt auf nachhaltiger Modernisierung und digitaler Vernetzung. Ein KI-gestütztes Energiekonzept und eine moderne Gebäudeautomation steigern die Energieeffizienz, senken den CO₂-Ausstoß und stärken die ESG-Kompatibilität. Die LEED-Gold- und WiredScore-Platin-Zertifizierungen bestätigen den hohen Standard. Dank ihrer zentralen City-Lage mit Anbindung an die A9, den Flughafen und den ÖPNV verbinden die Highlight Towers Funktionalität und Ästhetik auf höchstem Niveau.