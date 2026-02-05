Montano und Beyond kaufen Elisé von La Française

In Düsseldorf wechselt eine langfristig vermietete Büroimmobilie mit stabilen Cashflows den Eigentümer. Montano hat das Objekt „Elisé“ für Beyond City Properties von La Française Real Estate Managers erworben. Das 2000 errichtete und 2021 sanierte Gebäude bietet 9338 m² Mietfläche, die seit 2024 vollständig an die Stadt Düsseldorf vermietet sind.

Montano und Beyond City Properties haben ihre sechste gemeinsame Akquisition getätigt. Damit ist das gemeinsame Portfolio in den vergangenen zwei Jahren auf rund 200 Millionen Euro angewachsen. Die seit mehr als einem Jahrzehnt bestehende Partnerschaft wird laut des Asset Managers auch künftig fortgesetzt werden. Montano sei auch künftig damit betreut, Marktchancen im Bereich Gewerbeimmobilien für das Eigentumsportfolio von Beyond zu identifizieren.



Bei dem Objekt Elisé handelt es sich um das Bürogebäude in der Elisabethstraße 65in Düsseldorf. Die Immobilie wurde im Jahr 2000 errichtet und befand sich seit 2015 im Bestand des französischen Assetmanager La Française Real Estate Managers [wir berichteten], der in 2021 die Sanierung anging. Das Gebäude verfügt über eine Gesamtmietfläche von 9.338 m² und bietet flexible Grundrisse für moderne Bürokonzepte sowie Einzel- und Mehrfachmieterkonfigurationen. Das Gebäude ist langfristig an die Stadt Düsseldorf vermietet und wird vom städtischen Ordnungsamt sowie vom Amt für Gebäudemanagement genutzt [wir berichteten].



„Wir freuen uns sehr über den Erwerb von ‚Elisé‘, da die Immobilie alle Kriterien erfüllt, die wir für eine starke Investition suchen. Sie bietet eine zentrale und urbane Lage, einen langfristigen Mietvertrag mit solventen institutionellen Mietern und ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial. Dieses Potenzial wollen wir durch gezielte ESG- und Kapitalverbesserungsmaßnahmen erschließen“, sagt Samson Weldemariam, Managing Partner bei Montano.



„Elisé“ liegt im Büromarkt Friedrichstadt, einem insbesondere bei öffentlichen Nutzern gefragten Standort. Die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist sehr gut: Direkt gegenüber der Immobilie befindet sich die U-Bahn-Station Kirchplatz, von der aus die Düsseldorfer Innenstadt in rund zwei Minuten erreichbar ist. Der S-Bahn- und Regionalbahnhof Bilk liegt eine Haltestelle entfernt.



Der Düsseldorfer Hauptbahnhof ist mit dem Auto in etwa sechs Minuten erreichbar. Über die Rheinkniebrücke besteht eine direkte Anbindung an die Autobahn A52. In unmittelbarer Nachbarschaft wird entlang der Friedrichstraße ein rund 32.000 m² großes städtisches Areal in drei Bauphasen bis 2027 zu einer modernen, fußgängerfreundlichen Promenade umgestaltet. Neue Freizeit-, Gesundheits-, Gastronomie- und Einzelhandelsangebote sollen die Attraktivität des Standorts weiter erhöhen.



„Wir haben ‚Elisé‘ als eine Immobilie mit einem für Beyond außergewöhnlich attraktiven Risiko-Rendite-Profil identifiziert. Aus Investorensicht besonders überzeugend sind die lange Restlaufzeit des Mietvertrags von 9,5 Jahren und die Mieten, die zu 100 Prozent an den Verbraucherpreisindex gekoppelt sind. Der Mietvertrag mit der Stadt Düsseldorf sichert langfristig attraktive Cashflows und hält gleichzeitig das Risiko von Mietausfällen sehr gering“, ergänzt Katharina Weigl, Director Debt Finance & Investment bei Montano.



Zu den Beratern der Transaktion zählten Noerr (rechtlich), Cumming Group (technisch), Fair Audit (steuerlich) und Tauw (umwelttechnisch). Die Projektfinanzierung wurde von der Volksbank Darmstadt Mainz arrangiert. Der Verkäufer wurde rechtlich von Görg beraten, BNP Paribas Real Estate fungierte als Makler.