Montano startet Public Sector-Fonds

Die Montano Real Estate GmbH legt einen offenen Immobilien-Spezialfonds im Bereich Public Sector auf. Mit dem Mehranleger-Spezialfonds „Montano Public Sector Fonds I“ geht der Investment-Manager den nächsten konsequenten Schritt in der Erweiterung seines Leistungssprektrums.

.

In einem ersten Closing konnte der „Montano Public Sector Fonds I“ signifikante Eigenkapitalzusagen einwerben und verfügt somit bereits zum Start über ein Gesamtinvestitionsvolumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Insgesamt soll der Fonds 500 Millionen Euro investieren.



Der „Public Sector Fonds I“ konzentriert sich auf Core-Objekte im Bereich der Büro- und Spezialimmobilien mit staatlichen oder staatsnahen Nutzern. Die Attraktivität dieser Assetklasse liegt unter anderem darin begründet, dass es sich bei staatsnahen Nutzern stets um Mieter mit sehr guter Bonität handelt, die aufgrund hoher Umzugshürden an langfristigen Mietvertragslaufzeiten interessiert sind. Mehrere Studien zeigen, dass sich der Vermietungsmarkt mit Mietern der öffentlichen Hand auch während der Coronakrise als sehr robust erwiesen hat.



Montano verfügt im Bereich der an staatliche Nutzer vermieteten Immobilien bereits über langjährige Erfahrung und ein sehr gutes Netzwerk. Bei der Auswahl der Investitionsobjekte verfolgt das Unternehmen ökologische Merkmale. Die Erfüllung entsprechender Kriterien wird von dem Investment-Manager bereits im Ankaufsprozess bewertet und bei der Investitionsentscheidung des Fonds berücksichtigt. Das trägt der zunehmenden Relevanz des Nachhaltigkeitsthemas für die öffentliche Hand Rechnung. Zudem qualifiziert der Fonds nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung.



„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das uns institutionelle Investoren entgegengebracht haben. Es ist die Basis, dass wir heute das erste Closing unseres Public Sector Fonds verkünden können“, sagt Ramin Rabeian, Mitbegründer und Managing Partner von Montano Real Estate. „Das ist der nächste konsequente Schritt in der Erweiterung des Leistungsspektrums von Montano. Dem sollen dieses Jahr noch weitere folgen. Insofern bin ich schon jetzt zuversichtlich, unsere für dieses Jahr selbstgesteckten ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen.“