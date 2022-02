Montano mit 1,1 Mrd. Euro Transaktionsvolumen

Die Montano Real Estate GmbH hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Transaktionsvolumen von 1,1 Mrd. Euro abgeschlossen. Dies entspricht einer Vervierfachung des Volumens gegenüber 2020 (275 Mio. Euro).

.

In Summe konnte der Asset Manager im vergangenen Geschäftsjahr neue Mandate in Höhe von 280 Mio. Euro gewinnen. Der Wert der Assets under Management lag zum Geschäftsjahresende bei 1,55 Mrd. Euro. Im Asset Management wurden im letzten Jahr 35 Mietverträge für insgesamt 65.000 m² abgeschlossen.



„Wir waren im abgelaufenen Geschäftsjahr in unserem Kerngeschäft sehr erfolgreich und haben unsere ehrgeizigen Ziele noch übertroffen“, so Montano-Gründer und Managing Partner Ramin Rabeian. „Um dieses Momentum zu nutzen, haben wir unsere Geschäftsführung und unser Geschäftsmodell erweitert. Eine vielversprechende neue Säule unseres Geschäfts ist künftig die Konzeption und der Vertrieb eigener Investmentprodukte. Wir wollen dazu attraktive Core-Immobilien selbst erwerben und über regulierte Investmentprodukte institutionellen Anlegern in Deutschland anbieten.“



Mit Thomas H. Pohlmann konnte Montano im Dezember 2021 einen ausgewiesenen Experten im Vertrieb von regulierten Investmentprodukten gewinnen [wir berichteten]. Pohlmann verstärkt die Geschäftsführung um die beiden Gründer Ramin Rabeian und Sebastian Schöberl. Er war zuvor Head of Institutional Sales & Investors Relations bei BNP Paribas REIM und soll den Bereich Fondsplatzierung und Eigenkapitaleinwerbung verantworten.



Nicht nur personell, sondern auch kapitalseitig hat sich Montano im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter verstärkt. Nachdem die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG bereits im Dezember 2020 mit 30 Prozent eingestiegen war [wir berichteten], wurde der Anteil im Mai 2021 auf 50 Prozent erhöht. Mit TTL als starkem Ankerinvestor und den über die Kapitalerhöhung eingeworbenen Mitteln verfügt das Unternehmen über eine substanzstarke Basis für seine ambitionierten Wachstumsziele.



Für das laufende Geschäftsjahr ist die Auflage von zwei Immobilien-Spezialfonds sowie der Ausbau bestehender Individualmandate geplant. Montano erwartet für 2022 ein Transaktionsvolumen von über 1 Mrd. Euro. Das mittelfristige Ziel, bis 2025 die Assets under Management auf 6-8 Mrd. Euro zu steigern, bleibt bestehen.