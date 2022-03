Montano legt offenen Spezialfonds im Bereich Public Sector auf

Die Montano Real Estate GmbH hat einen Mehranleger-Spezialfonds gemeinsam mit der IntReal als Service-KVG erfolgreich aufgelegt. Damit wird die angekündigte Erweiterung des Leistungsportfolios um eigene Investmentprodukte weiter umgesetzt.

.

In einem ersten Closing konnte der Montano Public Sector Fonds I laut der Gesellschaft „signifikante“ Eigenkapitalzusagen einwerben und verfügt somit bereits zum Start über ein Gesamtinvestitionsvolumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Insgesamt soll der Fonds 500 Millionen Euro investieren.



Der Public Sector Fonds I konzentriert sich auf Core-Objekte im Bereich der Büro- und Spezialimmobilien mit staatlichen oder staatsnahen Nutzern. Die Attraktivität dieser Assetklasse liegt unter anderem darin begründet, dass es sich bei staatsnahen Nutzern stets um Mieter mit sehr guter Bonität handelt, die aufgrund hoher Umzugshürden an langfristigen Mietvertragslaufzeiten interessiert sind. Mehrere Studien zeigen, dass sich der Vermietungsmarkt mit Mietern der öffentlichen Hand auch während der Coronakrise als sehr robust erwiesen hat.



„Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das uns institutionelle Investoren entgegengebracht haben. Es ist die Basis, dass wir heute das erste Closing unseres Public Sector Fonds verkünden können“, sagt Ramin Rabeian, Mitbegründer und Managing Partner von Montano Real Estate. „Das ist der nächste konsequente Schritt in der Erweiterung des Leistungsspektrums von Montano. Dem sollen dieses Jahr noch weitere folgen. Insofern bin ich schon jetzt zuversichtlich, unsere für dieses Jahr selbstgesteckten ambitionierten Wachstumsziele zu erreichen.“



Als Service-KVG des Fonds fungiert die IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft, als Verwahrstelle agiert die BNP Paribas Securities Services.