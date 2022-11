Montano kauft für Carlyle am Flughafen Leipzig/Halle

Montano Real Estate kauft im Rahmen der seit Herbst 2021 laufenden Partnerschaft mit Carlyle zwei weitere Objekte in Schkeuditz. Die zwei unabhängigen Logistikgebäude mit insgesamt 19.000 m² liegen verkehrstechnisch günstig unweit des Flughafens Leipzig/Halle. Für eine Logistikimmobilie in Obertshausen bei Frankfurt wurde im Rahmen der Partnerschaft zudem das Asset Management übernommen.

Verkäufer der Objekte mit 13.000 m² und 6.000 m² Fläche in Schkeuditz bei Leipzig ist die Jasika Holding GmbH. Der Deal wurde von der Lütgen Breiholdt Immobilien GmbH & Co. KG vermittelt. Das neu ins Asset Management von Montano übernommene Objekt in Obertshausen bei Frankfurt verfügt über rund 13.000 m² und liegt verkehrsgünstig in der Metropolregion Frankfurt mit guter Anbindung an Frankfurt, Offenbach und Hanau. Beide Objekte sind drittverwendungsfähig und verfügen über Solarpaneele auf dem Dach.



„Wir waren im laufenden Jahr schon sehr aktiv im Bereich Logistikimmobilien und wollen hier weiter deutlich wachsen mit dem Ziel, das Gesamtportfolio der Partnerschaft auf 500 Mio. Euro auszubauen. Der Online-Handel boomt und Trends wie Same Day Delivery oder kostenloser Versand und Rückversand befeuern die Nachfrage nach stadtnahen Logistikobjekten. Investments in solche Objekte bleiben daher spannend, zumal der Markt weiter deutlich wächst“, erläutert Sebastian Schöberl, Mitbegründer und Managing Partner von Montano Real Estate.



Im Rahmen der im vergangenen Jahr geschlossenen Partnerschaft [wir berichteten] haben Montano und Carlyle im laufenden Jahr insgesamt bereits sieben Immobilien erworben und das aktive Asset Management übernommen. Damit wächst das Volumen des gemeinsamen Portfolios auf 25 Objekte. Die Objekte werden durch Carlyle Europe Realty (CER), Carlyles paneuropäische Immobilien-Plattform, erworben. Der Wert des Gesamtportfolios soll durch weitere Zukäufe auf 500 Mio. Euro erhöht werden.



Im Rahmen der Partnerschaft investiert Carlyle in stadtnahe Logistikimmobilien. Montano übernimmt für alle Objekte das aktive Asset Management mit dem Ziel über eine aktive Verwaltungs- und Vermietungsstrategie sowie Renovierungen und selektive Neupositionierungen einen Mehrwert und entsprechende Überrenditen zu erzielen.