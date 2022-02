Montano kauft BLG Logistics-Zentrale in Bremen von BLB

Montano Real Estate erwirbt für das Mandat eines deutschen berufsständischen Versorgungswerk die Zentrale von BLG Logistics in Bremen. Verkäufer des ehemaligen amerikanischen Generalkonsulats am Präsident-Kennedy-Platz ist die BLB Immobilien, die den Erlös in ihre neuen Projekte in Hannover und Braunschweig reinvestieren will.

.