Montano investiert für Insti-Mandat in Düsseldorf

Montano kauft für ein berufsständisches Versorgungswerk am Düsseldorfer Hauptbahnhof einen Bürokomplex mit rund 9.800 m² Mietfläche von der MEAG erworben. Der zweite Deal binnen der letzten 12 Monate für das erste Mandat. Im September erwarb der Assetmanager im benachbarten Ratingen bereits ein vollvermietetes Bürogebäude [wir berichteten].

.