Montano feiert Auftakt für neuen Fonds am Main

Der Investmentmanager Montano investiert für seinen im April aufgelegten Spezialfonds „Public Sector 1“ in Bockenheim. Verkäufer des Core-Bürogebäudes ist Cells, die das Gebäude im Auftrag eines Family Office, 2017 erworben hatte.

.

Bei dem Objekt handelt es sich um ein im Jahr 2002 gebautes, 5-stöckiges modernes Bürogebäude mit einer vermietbaren Fläche von über 8.000 m² und 40 Stellplätzen, das an insgesamt acht Mieter voll vermietet ist. Mehr als 80 Prozent der Mieteinnahmen stammen von Mietern der öffentlichen Hand und staatsnahen Unternehmen, Hauptmieter ist die Stadt Frankfurt. Das Objekt liegt in der Salvador-Allende-Straße 11 im Stadtteil Frankfurt-Bockenheim und zeichnet sich durch seine Nähe zur Frankfurter Innenstadt sowie gute Erreichbarkeit mit dem ÖPNV und Individualverkehr aus.



„Wir freuen uns sehr, bereits so kurz nach Auflage unseres Public Sector Fonds diese attraktive Transaktion verkünden zu können. Die Zielgruppe der staatsnahen Mieter bietet hohe Sicherheit, denn gerade in unruhigen Zeiten wie diesen ist eine starke Bonität ein umso größeres Asset“, so Ramin Rabeian, Mitbegründer und Managing Partner von Montano Real Estate. „Wir haben seit vielen Jahren gute Erfahrungen mit an staatsnahe Nutzer vermieteten Immobilien gemacht und gehen davon aus, bald weitere vielversprechende Transaktionen für unseren Fonds verkünden zu können.“



Die wirtschaftliche Auflage des „Montano Public Sector Fonds I“ erfolgte erst im April 2022 und bereits zum Start konnten signifikante Eigenkapitalzusagen eingeworben werden. Damit verfügt der Fonds aktuell über ein Gesamtinvestitionsvolumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Insgesamt soll der Fonds 500 Millionen Euro investieren. Der „Montano Public Sector Fonds I“ konzentriert sich auf Core-Objekte im Bereich der Büro- und Spezialimmobilien mit staatlichen oder staatsnahen Nutzern. Die Attraktivität dieser Assetklasse liegt unter anderem darin begründet, dass es sich bei staatsnahen Nutzern stets um Mieter mit sehr guter Bonität handelt, die aufgrund hoher Umzugshürden an langfristigen Mietvertragslaufzeiten interessiert sind. Studien zeigen, dass sich der Vermietungsmarkt mit Mietern der öffentlichen Hand auch während der Coronakrise als sehr robust erwiesen hat. Der „Montano Public Sector Fonds I“ qualifiziert nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung und trägt so der zunehmenden Relevanz des Nachhaltigkeitsthemas für die öffentliche Hand Rechnung.



Den Käufer beraten hat bei der Off-Market-Transaktion Blackolive, rechtliche Berater waren McDermott Will & Emery, die technische Beratung erfolgte durch Chandler KBS. Die Verkäuferseite wurde von HFK Rechtsanwälte PartGmbB beraten.