Montano Asset Management hat sein Investment-Team um Hossein Gharany erweitert. Vom Münchener Montano-Büro aus wird der 34-Jährige vor allem für die Identifizierung und das Sourcing von Investmentmöglichkeiten in den Bereichen Core+ bis Value Add verantwortlich sein. Er berichtet direkt an die

Fotos: Montano



[…]