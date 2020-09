Montano AM kauft Bürogebäude in Ratingen von Barmenia

Montano Asset Management hat für das im Mai erhaltene Investment-Mandat eines berufsständischen Versorgungswerks [Montano AM erhält erstes deutsches Insti-Mandat ] ein vollvermietetes Bürogebäude in Ratingen erworben. Verkäufer ist die Barmenia Krankenversicherung AG.

.

„Wir sind überzeugt, hiermit ein nachhaltiges Investment für ein berufsständisches Versorgungswerk getätigt zu haben“, kommentiert Ramin Rabeian, Managing Partner von Montano, den Ankauf.



Das Objekt in der Kokkolastraße 1, im Ratinger Osten, umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 5.300 m² und liegt in unmittelbarer Nähe zur S-Bahn-Station Ratingen-Ost. Zu den bonitätsstarken Mietern zählt unter anderem ein britischer Dienstleister für Informationstechnologie mit Sitz in UK.



Die Imovo GmbH war vermittelnd tätig. Die Rechtsanwaltskanzlei McDermott Will & Emery Rechtsanwälte Steuerberater LLP hat die Transaktion juristisch und steuerlich begleitet.