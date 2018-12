Montano AM erhält Großauftrag für den Kö-Campus in Eschborn von Investcorp

Kö Campus

Die Montano Asset Management GmbH übernimmt das Mandat für das Assetmanagement des Gebäudeensembles „Kö-Campus“ in Eschborn. Auftraggeber ist Investcorp, der das Objekt kürzlich erworben hat [wir berichteten]. Der Kö-Campus besteht aus drei Gebäuden an der Kölner Straße 3, 10 und 12 und umfasst rund 40.000 m² Mietfläche. Alle Immobilien sind ausschließlich zur Nutzung als Bürohäuser ausgelegt.

Der Kö-Campus in Eschborn ist bereits der zweite Großauftrag, den Montano Asset Management von Investcorp erhalten hat. Auch der erste unmittelbare Immobilienankauf des Investmentmanagers in Deutschland, der Bürocampus Wangen in Stuttgart mit ebenfalls mehr als 50.000 m² Mietfläche [wir berichteten], wird von Montano gemanagt.



„Wir sind von der Lage und der Qualität des Objektes selbst sehr überzeugt“, erklärt Ramin Rabeian, geschäftsführender Partner von Montano Asset Management. „Nicht zuletzt deswegen sind wir als Co-Investor auch am Erwerb beteiligt gewesen.“ „Die Attraktivität von Eschborn ist ungebrochen. Die unmittelbare Nähe zu Frankfurt und die erstklassige Erreichbarkeit mit dem Auto und öffentlichen Verkehrsmitteln bei vergleichsweise moderaten Quadratmeterpreisen für Mietflächen bedeuten eine große Zugkraft“, so Rabeian weiter. „Die namhaften Unternehmen, die hier ihren Standort haben, sprechen jedenfalls eine klare Sprache.“