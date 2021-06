Seit Anfang Mai 2021 ist Monika Nusche-Kubetzki als Head of Leasing/ Investment bei Cityjung Real Estate in Berlin tätig. Sie war vorher für das Cross Boarder Transaction Team bei dem Einzelhandelsspezialisten Comfort in der Hauptstadt zuständig. Davor leitete sie die Immobilienabteilung Deutschland bei dem zur Inditex Gruppe gehörendem Textilunternehmen Massimo…

Fotos: Cityjung



[…]