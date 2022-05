Monica Popescu wechselt von Colliers Deutschland zu Henley Investments. Bei dem britischen Investmentmanager wird sie künftig als Investment Director das Kontinentaleuropa-Geschäft in diesem Bereich verantworten. Die Immobilienexpertin war seit 2017 bei Colliers an Bord und verantwortete seit 2020 als Head of Portfolio Investment & Advisory die Portfoliotransaktionen .

