Monica Popescu neuer Head of Portfolio Investment & Advisory bei Colliers

Monica Popescu

© Markus Püttmann www.markuspuettmann.de

Monica Popescu ist seit dem 1. Juli neuer Head of Portfolio Investment & Advisory bei Colliers International in Deutschland. Der Bereich Portfolio Investment & Advisory umfasst die An- und Verkaufsberatung von komplexen Transaktionen sowie transaktionsnahe Beratungsleistungen. Sie folgt damit auf Ulf Buhlemann FRICS, der sich künftig in seiner zweiten Rolle als Head of Capital Markets Berlin ausschließlich auf Immobilientransaktionen in der Hauptstadt konzentrieren wird.

Die Wirtschaftsingenieurin Popescu ist seit 2017 bei Colliers International tätig und hat zuletzt das Central Investment-Team aufgebaut, das sie zunächst weiterführen wird.



Ulf Buhlemann, der bereits seit 2013 für Colliers im Bereich Investment tätig ist, hatte die Stelle als Head of Portfolio Investment & Advisory 2015 angetreten und wurde damals gleichzeitig zum Head of Investment Berlin ernannt [wir berichteten]. Als künftiger Head of Capital Markets Berlin soll sich der Experte jetzt laut Colliers CEO Matthias Leube nun ausschließlich auf den Investmentmarkt der Hauptstadt konzentrieren, einer der transaktionsreichsten in Deutschland, um die Marktanteile weiter auszubauen.