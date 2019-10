Mongo’s Restaurant kommt in den Dortmunder Hafen

Die Projektentwicklung Leuchtturm im Dortmunder Hafenquartier bekommt einen weiteren Mieter: Die Mongo’s Gastro GmbH mietete rund 1.000 m² Gastronomie- und Eventfläche in der Speicherstraße über die Berater von BNP Paribas Real Estate. Das mongolische Restaurant wird 2021 seinen Standort vom Rheinlanddamm in den Hafen verlegen. Denn der bisherige Standort in der Lindemannstraße 78 wird der Abrissbirne zum Opfer fallen um dem Neubau „Lindemann’s“ Platz zu machen, in dem rund 100 Eigentumswohnungen entstehen werden. Die neue Heimat des mongolisch-asiatische Restaurants wird dann das Gebäude Leuchtturm, das eins von zwei Objekten ist, die derzeit gegenüber dem Alten Hafenamt im Rahmen der Neugestaltung des Hafenviertels entstehen. Eigentümerin der Immobilie ist die Dortmunder Leuchtturm GmbH & Co. KG.

.