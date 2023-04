Mondial übernimmt fertiggestelltes Wohnobjekt in Fulda

Fondsmanager Mondial hat planmäßig nach Fertigstellung das Wohnobjekt in der hessischen Barockstadt Fulda übernommen. Die Wohnanlage ist Bestandteil des Mondial Quartierfonds DII.

.

Die Liegenschaft befindet sich im Stadtteil Haimbach und damit etwa drei Kilometer westlich der Innenstadt. Die Wohnanlage besteht aus zwei Baukörpern mit insgesamt 56 Wohneinheiten sowie 68 Stellplätzen. Es handelt sich hierbei um 48 Zweizimmer – und 8 Dreizimmerwohnungen mit einer Gesamt-Wohnfläche von ca. 4.200 m². Die Baukörper wurden in kubischer Bauweise versetzt voneinander nach KfW-55 Standard errichtet. Den hohen Ansprüchen an Energieeffizienz wird u.a. Durch eine Fußbodenheizung als Hybridlösung aus Gasbrennwerttechnik und BHKW Rechnung getragen; die Wohnungen sind alle mit hochwertigen Küchen inklusive energiesparenden Markengeräten ausgestattet; ferner wurden in der Tiefgarage Anschlüsse für Elektrotankstellen vorgerüstet.



Das Objekt gehört jetzt zum Sondervermögen des Mondial quartierfonds DII, der als Club Deal für institutionelle Investoren aufgelegt wurde und ausschließlich in Wohnimmobilien an nachhaltig attraktiven Standorten Deutschlands investiert. Insgesamt beinhaltet der Fonds aktuell 725 Wohnungen mit ca. 54.000 m² Mietfläche.