Mondial läuft für guten Zweck

Der HafenCity Run in Hamburg verbindet mehrere Dinge zu einem Event. Die Freude an Sport und Laufen, Teamspirit und „Gutes-Tun“. Das lies sich das Mondial Mitarbeiter-Team nicht zweimal sagen und meldete sich schon Anfang des Jahres zu Norddeutschlands größten Firmen- und Spendenlauf an. Der gute Zweck des Laufs ist „der Hamburger Abendblatt hilft e.V.“ welcher Therapien, Sport- und Freizeitangebote sowie Hilfsmittel für bedürftige und behinderte Kinder und Erwachsene organisiert. Seit 1975 kümmert und leitet ein kleines Team den Verein.

.