Mondial inestiert 10 Mio. für neuen Einzelhandelsfonds

Die auf die Auflage von offenen inländischen Spezial-AIF spezialisierte Mondial Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat für ihren neu aufgelegten Einzelhandelsfonds Mondial Commercium Deutschland I die ersten Objekte erworben.

Der Mondial Commercium Deutschland I investiert deutschlandweit in Nahversorgungsimmobilien wie Vollsortimenter, Discounter oder Drogeriemärkte. Im Investitionsfokus stehen sowohl Solitärobjekte als auch kleine und große Nahversorgungszentren. Dabei handelt es sich um einen Rewe Markt in Nienburg an der Weser, einen projektierten Norma-Markt im hessischen Lampertheim sowie ein kleines Nahversorgungszentrum mit Penny und Rossmann im ebenfalls hessischen Löhnberg. Die vier Objekte verfügen über eine Verkaufsfläche von insgesamt rund 5.200 m² und sind jeweils langfristig vermietet. Das Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf über 10 Mio. Euro.



Das angestrebte Investitionsvolumen des mondial commercium Deutschland I beläuft sich auf 300 Mio. Euro. Das Eigenkapital stammt von inländischen institutionellen Investoren.