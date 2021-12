Mondial kauft Ärztehäuser in Gifhorn und Wittenberg

Die Mondial Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH erwirbt für den 2015 aufgelegten Medicofonds Deutschland I [wir berichteten] zwei Ärztehäuser. Dabei handelt es sich um ein Gesundheitszentrum im niedersächsischen Gifhorn und ein etabliertes Ärztehaus in der Lutherstadt Wittenberg.

.

Die Dialysepraxis Via Medis Nierenzentrum GmbH, die schon seit 2008 in Gifhorn vertreten ist, wird ihren Betrieb in dem 2020 fertiggestellten Objekt weiterführen. Das im Jahr 2014 fertiggestellte Objekt in der Lutherstadt Wittenberg liegt in einem der bevölkerungsreichsten Stadtteile Wittenbergs. Neben verschiedenen Facharztpraxen befinden sich hier auch ein Pflegedienst und eine Apotheke. Die in zwei unabhängig voneinander durchgeführten Einzeltransaktionen erworbenen Objekte verfügen zusammen über eine Mietfläche von über 3.200 m².



„Mit den in 2021 getätigten Transaktionen haben wir die erste Investitionsphase unseres Ärztehausfonds Mondial Medico Deutschland I abgeschlossen. Der Fonds steht neuen Investoren im Rahmen des Second Closings für Zeichnungen wieder zur Verfügung“, so der Sprecher der Geschäftsführung, Michael Vogt.



Mit einem Volumen von ca. 1,30 Mrd. Euro verwaltet die Mondial mehr als 130 Objekte in den Nutzungsarten Wohnen, studentisches Wohnen, Einzelhandel und ambulante Gesundheitszentren.