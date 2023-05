Die Mondial KVG investiert für ihren Spezialfonds Mondial Campusfonds DI in den letzten Bauabschnitt des studentischen Wohnquartiers Leoland, der von Ten Brinke am Johann-Krane-Weg in Münster errichtet wird. Mitte letzten Jahres hatte sich Patrizia bereits einen Bauabschnitt für 51 Mio. gesichert .

Fotos: Mondial KVG/Ten Brinke



