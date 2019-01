Mondial erwirbt Ärztehaus in Metropolregion Hamburg

Die Mondial Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat für ihren offenen inländischen Spezial-AIF Mondial Medicofonds Deutschland I ein bestehendes Ärztehaus im niedersächsischen Stade vor den Toren Hamburgs erworben. Verkäufer ist eine Gruppe von Privatpersonen aus Hamburg. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Der sog. Wilkenshof in der Archivstraße 1 verfügt über insgesamt knapp 1.900 m² Mietfläche und ist an verschiedene Fachärzte vermietet. Überdies befinden sich im Objekt zur Ergänzung der medizinischen Dienstleistungen eine Apotheke sowie eine Bäckerei. Das Objekt wurde 1993 errichtet und fortlaufend instandgehalten. Es liegt für Patienten und Besucher optimal erreichbar in zentraler Lage am Rande der Fußgängerzone.



„Wir freuen uns, dass wir mit dem Wilkenshof in Stade ein weiteres attraktives Objekt für unseren Mondial Medicofonds Deutschland I ankaufen konnten.“ so Michael Vogt, Sprecher der Geschäftsführung der mondial KVG. Vogt weiter: „ In 2019 werden wir einige weitere attraktive Investments in Ärztehäuser und medizinische Gesundheitszentren im Volumen von über 100 Mio. Euro tätigen.“