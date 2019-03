Mondial knackt Milliarden-Marke

Die Mondial Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH hat mit ihren zwei jüngsten Ankäufen die Assets under Management auf über 1 Milliarde Euro gesteigert. Für den Spezial-AIF Mondial Medicofonds Deutschland I konnten zwei zentral in Deutschland gelegene Ärztehäuser gewonnen werden. Die Objekte verstärken den Fonds als fünftes und sechstes Objekt mit einem gemeinsamen Verkehrswert von rund 25 Mio. Euro.

„Wir freuen uns, dass wir mit der Mondial KVG einen weiteren Meilenstein der Unternehmensentwicklung erreichen konnten. Mit einem Volumen von über 1 Mrd. Euro wurde das für Ende 2019 gestellte Ziel frühzeitig im Jahr übertroffen“, so Mondial-Chef Michael Vogt. „Wir planen in 2019 unter anderem die Auflegung zweier neuer Fonds. Gleichzeitig sollen unsere bestehenden vier Fonds weiter ausgebaut werden! Aktuell investieren wir weiter in die von uns verwalteten Assetklassen Wohnen, Studentisches Wohnen, Einzelhandel und Ärztehäuser. Für 2019 planen wir Investitionen in einer Größenordnung von über 200 Mio. Euro.“



Der Mondial Medicofonds Deutschland I ist ein offener inländischer Spezial-AIF, der von der Mondial KVG konzipiert und aufgelegt wurde. Bei den Anlegern handelt es sich ausschließlich um institutionelle Investoren.