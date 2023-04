Mondial eröffnet Studentenwohnheim am Dortmunder U

Am 31. März fand die feierliche Eröffnung des 10. Studierendenwohnheims des Mondial Campusfonds DI am Dortmunder U durch den OB der Stadt Dortmund Thomas Westphal statt. Neben der Rede des Oberbürgermeisters sprachen noch der geschäftsführende Gesellschafter des Projektentwicklers und ausführenden Bauunternehmen Herr Wim ten Brinke sowie die Geschäftsleitung der Mondial KVG Herr Michael Vogt zu den rund 100 anwesenden Gästen.

.