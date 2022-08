Comfort hat ein Ladenlokal mit mehr als 600 m² Einzelhandelsfläche im Geschäftshaus Königsallee 36 in Düsseldorf an das Luxus-Label Moncler vermittelt. Moncler hat seinen neuen Flagship-Store in dem Neubau von Centrum, den der Projektentwickler in den letzten zwei Jahren nach den Plänen des Architekturbüros Structurelab Architekten realisiert hat ,

Fotos: Comfort



[…]