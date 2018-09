Monarchis realisiert Big Single Asset-Deal am Leipziger Wohnimmobilienmarkt

Die Monarchis Grundbesitzgesellschaft mbH hat die in 2008 erworbenen Liegenschaften Zingster Straße 12-30 in Leipzig-Grünau an einen deutschen institutionellen Investor verkauft, der die insgesamt 427 Wohnungen in einen Spezialfonds einbringen wird. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Bezogen auf das Umsatzvolumen und auf die Mietfläche zählt diese Transaktion laut dem Leipziger Residential Investment-Team von BNP Paribas Real Estate, das die Transaktion begleitet hat, zu den größten Single Asset-Deals am Leipziger Wohnimmobilienmarkt in den vergangenen Jahren.

Die im Jahr 1984 errichtete und umfangreich modernisierte Wohnanlage umfasst rund 430 Wohneinheiten mit einer Gesamtmietfläche von knapp 23.700 m². Die Verkäuferin hat das Objekt auf dem über 15.000 m² großen Grundstück in den vergangenen 10 Jahren sukzessive zu einem Core Asset entwickelt und nun die aktuelle Marktphase zum Verkauf genutzt. Der Käufer plant das Objekt langfristig im Bestand zu halten.