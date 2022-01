Momox wächst weiter im LogPark Leipzig

Die DEMIRE baut die Beziehung zum größten Mieter des LogParks Leipzig aus. Einerseits erweitert Momox das bestehende Mietverhältnis um eine weitere komplette Logistikhalle mit integrierter Bürofläche mit einer Größe von rund 10.000 m². Zum anderen werden die bestehenden Mietverträge, die Flächen von rund 76.000 m² umfassen, bis 2026 verlängert.

„Momox hat sich seit dem Start vor 18 Jahren sehr erfolgreich entwickelt und wächst weiter stark. Wir fühlen uns im LogPark Leipzig sehr wohl und nutzen die vielen Vorzüge dieses Logistik-Standortes sehr gerne. Dass für unseren nächsten Wachstumsschritt an diesem Standort die passenden Flächen zur Verfügung standen, haben wir natürlich gerne genutzt und darüber hinaus unser bestehendes Areal bereits heute langfristig gesichert“, sagt Heiner Kroke, Vorstandsvorsitzender der Momox AG.



„Wir freuen uns sehr, dass Momox im LogPark weiter prosperiert, wächst und sich langfristig bindet. Dafür haben wir gerne die nötigen Expansionsflächen mobilisiert. Wir sehen das auch als Beleg für die Attraktivität des DEMIRE LogParks, den wir in den letzten Jahren mit gezieltem Asset-Management repositionieren konnten.“, so Ingo Hartlief, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Mittelstand Real Estate AG.