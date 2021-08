Momenta Europe mietet 627 m² Büroflächen im Lift-Off

Die Momenta Europe GmbH ist neuer Mieter der Bürofläche „Lift-Off“ mit rund 627 m² im 2. Obergeschoss der Charles-Lindbergh-Straße 7 in Böblingen. Der Neubau nutzt eine sehr gute Infrastruktur und die moderne Entwicklung des Stadtgebietes Flugfeld Böblingen/Sindelfingen. An die Autobahn A 81 ist der Standort ebenso gut angebunden, wie an den ÖPNV und den internationalen Flughafen. Betreut wurde die Momenta Europe GmbH bei der Standortauswahl durch die E&G Real Estate GmbH. Immoraum Real Estate Advisors war seitens des Eigentümers mit der Vermarktung des Objektes beauftragt. Eigentümer & Vermieter der Immobilie ist die S-Immobilienvermögen GmbH & Co. KG.

.