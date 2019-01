Momeni vermietet an WeWork in Kölner Wallarkaden

Wallarkaden in der Kölner Innenstadt

© Momeni

Erst der erfolgreiche Verkauf, jetzt eine großflächige Vermietung: Für die Hamburger Momeni Gruppe läuft es rund: Der Anbieter von Co-Working-Flächen WeWork hat für die Projektentwicklung Wallarkaden am Kölner Rudolfplatz einen langfristigen Mietvertrag über eine Gesamtmietfläche von rund 7.000 m² abgeschlossen. Erst kürzlich hatte der Projektentwickler das Prime Objekt im Rahmen eines Forward Sales an eine Gesellschaft berufsständischer Versorgungswerke aus Hannover veräußert, die damit ihren Einstieg in der Domstadt feiern und weitere Investments angekündigt haben [wir berichteten]. Möglicherweise in Kooperation mit den Hamburgern, die ihren Bestand in der Rheinmetropole in den letzten Monaten deutlich ausgebaut haben [wir berichteten].

.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem weltweit vertretenen Unternehmen WeWork bereits in einer so frühen Projektphase einen weiteren langfristigen Mieter gewinnen konnten. Die hochwertige Gebäudeausstattung in Verbindung mit einer herausragenden Architektur sowie die äußerst zentrale Lage an einem der wichtigsten Knotenpunkte Kölns waren entscheidende Kriterien zur Anmietung“, sagt Momeni-Geschäftsführer Andreas Gladisch. Die späteren Nutzer werden außerdem auch von den im Erdgeschoss angesiedelten Gastronomieeinheiten sowie von den kurzen Wegen in die umliegenden Szeneviertel profitieren.



„Köln ist ein äußerst attraktiver Wirtschaftsstandort, sowohl für heimische als auch für internationale Unternehmen. Wir freuen uns darauf, Kölns Unternehmer mit unserem Netzwerk von über 400.000 WeWork Mitgliedern weltweit zu verbinden. Als Landmark-Immobilie bieten die Wallarkaden hierfür den perfekten Rahmen”, so Wybo Wijnbergen, General Manager Northern Europe bei WeWork.



Die Projektentwicklung auf dem innerstädtischen Grundstück Rudolfplatz 3-7 umfasst einen 8-geschossigen, modernen Neubaukomplex mit insgesamt ca. 20.000 m² BGF, welcher bis 2021 fertiggestellt wird. Nach einem gemeinsam mit der Stadt Köln durchgeführten Architektenwettbewerb entsteht nun nach Plänen des international renommierten Architekturbüros Caruso St John Architects aus London ein attraktiver Nutzungsmix aus hochwertigen Büros, Handels- sowie Gastronomieflächen und einer zweigeschossigen Tiefgarage mit ca. 70 PKW-Stellplätzen.