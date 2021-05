Momeni veräußert seine Beteiligung an Zenhomes

Momeni Digital Ventures hat seine Beteiligung an Zenhomes verkauft. Scout24 hat eine Vereinbarung zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Zenhomes GmbH unterzeichnet, dem Unternehmen hinter Vermietet.de. Für Momeni Digital Ventures ist der Exit eine Bestätigung der hohen Nachfrage nach intelligenten technologischen Lösungen im Immobiliensektor. Im August 2019 war das Unternehmen im Rahmen einer Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von insg. 14,5 Mio. US-Dollar bei Zenhomes eingestiegen.

