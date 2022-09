Momeni Ventures und BitStone Capital setzen auf Alcemy

Das Berliner Startup, das sich auf die Dekarbonisierung von Zement- und Beton fokussiert, hat eine weitere Series-A-Finanzierungsrunde abgeschlossen und konnte wichtige Partner gewinnen. Erstmals mit Momeni Ventures, BitStone Capital und E.R. Capital Holding auch Branchengrößen aus der Bau- und Immobilienwirtschaft.

.

Die Finanzierungsrunde wurde von der Investment-Plattform Galvanize Climate Solutions angeführt. gefolgt vom Impact-Fonds Aenu. Aus dem bau- und Immobiliensektor stiegen BitStone Capital, Momeni Ventures und E.R. Capital Holding ein. Abgerundet wurde die Finanzierungsrunde durch zusätzliche Beteiligungen von Tobias Nendel sowie den Flixbus-Gründern und allen bestehenden Investoren wie. EF, La Famiglia, Firstminute Capital und LocalGlobe.



“Beton ist und bleibt, aufgrund seiner besonderen physischen Eigenschaften, der bestimmende Baustoff unserer Branche. Alcemys KI-basiertes Softwareprodukt hilft unserer Branche heute schon basierend auf einem etablierten Prozess CO2 und Kosten einzusparen. So wird Bau nachhaltiger, effizienter und damit zukunftsfähiger. Die Kombination aus innovativer Technologie kombiniert mit der langfristigen operativen Relevanz hat uns an Alcemy besonders begeistert.” , so Manfred Heid, Managing Partner von Bitstone Capital anlässlich der Series-A-Finanzierungsrunde.



Mit dem Investment will Alcemy den Ausbau des Softwareentwicklungsteams für Machine Learning sowie den Aufbau eines Vertriebsteams vorantreiben und seine Expansion weiter stärken. Kerngeschäft des Berliner Start-ups ist, die hohen CO2-Emissionen sowie den enormen Verbrauch an Primärressourcen durch den Abbau von Sand und Kies in der Zement- und Betonindustrie zu senken. Gegenüber der herkömmlichen Zement- und Betonherstellung können laut des Unternehmens durch das entwickelte Konzept bis zu 50 Prozent CO2 sowie Primärressourcen in einem signifikanten Umfang eingespart werden. Gleichzeitig ermöglicht die Software, dass Betone mit einem höheren Recyclinganteil präziser und sicherer produziert werden können. Zahlreiche Kunden vertrauen bereits auf die Lösung, darunter mehrere namhafte Branchengrößen in Deutschland.



Juana M. Sacristán und Tim Fischer, Managing Directors der Momeni Ventures GmbH, sehen großes Potenzial in der Entwicklung von Alcemy: „Betrachtet man die CO2-Bilanz von Immobilien über deren gesamten Lebenszyklus, wird deutlich, dass ein signifikanter Anteil auf die Emissionen aus der Errichtungsphase entfällt. Die innovative Technologie von Alcemy ermöglicht mit ihrem skalierbaren Geschäftsmodell Transportbetonwerken die Produktion von hochwertigem, aber CO2-ärmerem Beton. Die Vision der Gründer sowie die Attraktivität des Marktes haben uns von dieser Investition überzeugt.“



Oliver Klamt, Managing Director Construction der Momeni Development, ergänzt: „Beton zählt zu den fossilen Baustoffen. Mithilfe der Software kann dieser Baustoff teilweise dekarbonisiert werden, indem der Anteil an Klinker drastisch reduziert, auf Zuschlagstoffe wie Flugasche und Hüttensand größtenteils verzichtet und die Verwendung von Recyclingmaterialien durch softwarebasierte Herstellungsüberwachung in hohem Maße ermöglicht wird. Schon heute arbeiten wir mit Alcemy intensiv zusammen, um an den verschiedenen Projektstandorten CO2-reduzierte Betonrezepturen zu definieren und die optimalen Bezugsketten zu sichern. Dadurch sind wir in der Lage, Betone zu verwenden, die CO2-optimiert sind und somit unsere hohen Anforderungen an die Nachhaltigkeit unserer Projekte in der Realisierung erfüllen.“