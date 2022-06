Momeni startet am ehemaligen Oppenheim Stammhaus

Nach der Erteilung der Baugenehmigung kann Momeni mit der umfassenden Revitalisierung und Erweiterung des Kölner Bürohauses Sachs, dem ehemaligen Oppenheim Stammhaus, beginnen. Die beiden denkmalgeschützten Gebäudeteile zur Straßenseite "Unter Sachsenhausen“ werden vollständig entkernt, der Gebäudeteil in der Stolkgasse wird indes abgerissen und durch einen Neubau ersetzt.

.