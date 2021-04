Momeni kauft im Joint Venture mit Wirtgen Invest und Black Horse Investments das bisherige Stammhaus von HSBC Deutschland auf der KÖ. Das Finanzinstitut zieht das in die Jahre gekommene Gebäude zugunsten eines Neubaus aktuell leer. Was sich die neuen Eigentümer die Immobilie in der prominenten Innenstadtlage kosten ließen, gaben…

Fotos: Holger Peters



[…]