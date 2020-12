Momeni kauft Berliner Liegenschaft von Signature Capital für 80 Mio. Euro

Momeni aus Hamburg hat die denkmalgeschützte Liegenschaft Magazinstraße 6–7 in Berlin-Mitte von Signature Capital im Rahmen eines Off-Market-Deal erworben. Geplant ist ein hochwertiges Redevelopment der historischen Bausubstanz zu einem modernen Bürohaus mit hohem Wiedererkennungswert. Bezüglich des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Er soll jedoch laut Marktinformationen bei 80 Mio. Euro gelegen haben.

