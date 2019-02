Momeni investiert erneut in Düsseldorf

Die Momeni Gruppe geht ein neues Projekt in Düsseldorf an. Die Hamburger haben das Bürohochhaus in der Georg-Glock-Straße 14 von der Fortuna S.à r.l., ein über Luxemburg verwaltetes Sondervermögen, erworben. Die Liegenschaft mit einer Gesamtfläche von rund 15.000 m² und 190 Stellplätzen befindet sich in zentraler Lage am Düsseldorfer Kennedydamm. Der Gebäudekomplex wird in den nächsten Jahren komplett neu entwickelt. Der Projektentwickler plant gemeinsam mit dem renommierten Architekturbüro caspar.schmitzmorkramer die Entwicklung hochwertiger Büro- und Showroomflächen.

„Die strategisch vorteilhafte Lage zwischen der Düsseldorfer Innenstadt und dem internationalen Flughafen sowie die in den letzten Jahren sehr positive Entwicklung des Kennedydamms bieten für uns ein großes Potenzial für weitere Projektentwicklungen“, sagt Dr. Hanjo Hautz, Geschäftsführer der MOMENI Projektentwicklung GmbH.



Neben zahlreichen Developments im Düsseldorfer Bankenviertel und der sehr erfolgreichen Entwicklung des Dreischeibenhauses in der Düsseldorfer Innenstadt hat die Momeni in der Vergangenheit auch mehrere Investments am Kennedydamm realisiert. Hierzu gehören das IBM Headquarter mit rund 23.000 m² BGF sowie das „Three George“, welches sich in unmittelbarer Nachbarschaft der neuen Projektentwicklung befindet, an der Georg-Glock-Straße 3, Ecke Kaiserswerther Straße, und nach Abschluss der Projektentwicklung an Amundi veräußert wurde.



Die Käuferin wurde bei der Transaktion rechtlich von Jebens Mensching LLP, Hamburg, beraten, honert + partner mbB, München, beriet die Verkäuferin. Vermittelt wurde die Transaktion durch die Anteon Immobilien GmbH & Co. KG, Düsseldorf. Bezüglich des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.