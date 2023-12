Momeni holt SThree ins Lyght

Die Momeni Gruppe hat rund 3.000 m² Bürofläche im Düsseldorfer Lyght langfristig an den internationalen Personalberater SThree vermieten können. Bis Ende 2024 realisiert der Projektentwickler am Kennedydamm nach den Entwürfen des Architekturbüros Caspar ein nachhaltiges Redevelopment mit modernen und flexiblen Büroflächen.

