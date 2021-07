Momeni verkauft zwei Bürogebäude in Berlin und Frankfurt an HanseMerkur

Die Momeni Gruppe veräußert zwei prominente Liegenschaften in Berlin und Düsseldorf aus einem Spezialfonds an zwei von der HanseMerkur Grundvermögen AG (HMG) gemanagte offene Spezial-AIF. Dabei handelt es sich einerseits um den Sitz des Bundesgesundheitsministeriums in der Hauptstadt sowie andererseits um ein Bürogebäude im Düsseldorfer Bankenviertel.

.