Momeni hisst Richtkrone über 400-Millionen-Euro-Projekt „Springer Quartier“

Gemeinsam mit dem Oberbaudirektor der Freien und Hansestadt Hamburg sowie rund 800 hochkarätigen geladenen Gästen feiert die Momeni Gruppe Richtfest für ihr 400-Millionen-Euro-Projekt Springer Quartier im Herzen der Hamburger Innenstadt. Der Verkauf des Quartiers ging Anfang 2018 als größter Einzeldeal des Jahres in die Geschichte des Stadt Hamburg ein [wir berichteten].

